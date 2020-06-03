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НБУ определил правила использования QR-кодов. Что даст новый инструмент

НБУ определил правила использования QR-кодов. Что даст новый инструмент
03.06.2020, 12:42

Нацбанк рассчитывает повысить удобство расчетов. QR-коды помогут оплачивать товары и услуги

Национальный банк Украины утвердил единые подходы к формированию и использованию QR-кодов для осуществления расчетов (речь идет о кредитных переводах). Нормы закреплены постановлением НБУ №68 от 28 мая 2020 года.

Как пояснили в НБУ, цель этого решения - предоставить рынку унифицированный инструмент для повышения удобства расчетов, который сможет решить проблему совместимости различных инфраструктур участников рынка.

В Нацбанке считают, что наличие единого подхода к требованиям формирования QR-кодов позволит повысить скорость расчетов и снизить операционные риски. Единые подходы обеспечивают, в первую очередь, потребности тех участников платежного рынка, которые сотрудничают с поставщиками услуг (в частности государственных, административных и коммунальных услуг).

Также, отмечают в НБУ, это поможет широко использовать QR-коды при оплате товаров и услуг и осуществлять перевод средств со счета на счет.

"Во-первых, использовать QR-код очень удобно. Ведь это почти к нулю снижает вероятность ошибки в реквизитах получателя или назначении платежа. Во-вторых, платеж происходит быстро и не требует дополнительных действий от плательщика", - пояснил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

Кроме указанных преимуществ, использование QR-кода для осуществления кредитных переводов будет способствовать автоматизации бизнес-процессов участников расчетов и как результат - росту объемов безналичных расчетов, считают в Нацбанке.

В то же время Шабан отметил, что формирование и использование QR-кодов не является обязательным.

  • Согласно исследованию Fabrizio Ward для Visa, проведенное в Украине в январе 2020 года, 67% опрошенных украинцев считают, что биометрия - это быстрее, чем пароль, а 71% - что это проще, чем пароль.

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Юрий Тарасовский
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