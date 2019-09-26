НБУ опубликует данные по связанным кредитам для бизнеса

Национальный банк начинает публиковать данные по кредитованию крупного, а также малого и среднего бизнеса (МСБ) по признаку их связанности с бизнес-группами. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Необходимость расширения статистики кредитования МСБ, которая публикуется с октября 2017 года, связана с существованием большого количества заемщиков, которые формально являются небольшими предприятиями, однако на самом деле входят в структуры значительно больших бизнес-групп", - пояснил регулятор.

В НБУ отметили, что полученные данные формируют более объективную картину объемов кредитования компаний.

По подсчетам регулятора, в августе кредиты МСБ составили около 56,2% от кредитного портфеля корпоративного сектора, из них средние - 24,2%, малые - 9,8%, микро - 22,2%.

"Кредиты, предоставленные контрагентам, которые входят в бизнес-группы, в МСБ составляют 77,2%, а кредиты ФОП предоставляются преимущественно несвязанным с бизнес-группами контрагентам (86,1%). При этом ставки по кредитам, предоставленным связанным с бизнес-группами контрагентам, обычно ниже", - информируют в Нацбанке.

Статистическая информация по кредитованию МСБ, в том числе по признаку связанности, охватывают период с февраля по август 2019 года. В дальнейшем размещение этой информации будет происходить ежемесячно.

До конца 2019 года НБУ также начнет публикацию на своем веб-сайте информации по кредитам МСБ и крупных предприятий по признаку связанности в форме открытых данных (API).