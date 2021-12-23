НБУ оштрафовал микрофинансовую организацию из-за нарушений "коллекторского" закона

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал микрофинансовую организацию "Глобал Кредит" за нарушение закона о защыте должников от действий недобросовестных коллекторов, сообщает пресс-служба НБУ.

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Компания получила штраф в 51 000 грн за нарушение требований по этическому поведению.

Согласно данным госреестра, компания Глобал Кредит зарегистрирована 14 июня 2012 года. 90% акций компании принадлежат инвестфону Скиф, в интересах которой с 2020 года действует компания "Универ Менеджмент"(33777261) депутата Киеврады от партии Голос Тараса Козака. Владельцами компании Глобал Кредит также являются Михаил Восканиан (9,09%), Евгений Коган (40,905%) и Иосиф Шафиров.

Отмечается, что в декабре НБУ впервые приостановил лицензию коллекторской компании из-за жалоб потребителей компаний "Кредитпроминвест" и "ФК "Премиум актив".

НБУ также ведет реестр коллекторских компаний. Сейчас в нем 53 компании.

19 марта 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании просроченной задолженности.

В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский подписал Закон об урегулировании коллекторской деятельности (№ 1349-IX). Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов. НБУ получил полномочия контролировать соблюдение банками, коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

В ноябре 2021 года НБУ предложил установить дополнительные требования к закону о работе кредитодателей и коллекторов, в частности – запретить им взаимодействовать с потребителем анонимно. Предложение НБУ находится на обсуждении до 22 декабря 2021 года.

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Наталия Фреик

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