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НБУ открыл счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от агрессии РФ

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 19:02
НБУ открыл счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от агрессии РФ - Фото
Национальный банк Украины (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Национальный банк открыл счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Текущий счет открыт Министерству социальной политики Украины. Он будет использоваться для зачисления благотворительной помощи из Украины и из-за границы.

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Министерство соцполитики будет использовать собранные средства для обеспечения поддержки граждан Украины, которые больше всего страдают от войны.

"В отличие от спецсчета, открытого для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины, средства с этого счета будут расходоваться для помощи гражданам, наиболее пострадавшим от войны с Россией", – отметил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Реквизиты счета: UA823000010000032302338301027

Счет – мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (долларах США, евро, британских фунтах), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте.

Национальный банк, в случае необходимости, будет обновлять перечень реквизитов для оказания благотворительной помощи, направленной на гуманитарные цели.

Реквизиты для пересчета в национальной валюте, EUR, USD, GBP – здесь.

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Роман Брыль
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