НБУ отозвал лицензию финкомпании бизнесмена Кропачёва из-за его российского гражданства
Национальный банк отозвал лицензию финансовой компании Финуниверсал из-за ее небезупречной репутации Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В декабре НБУ принял решение о признании деловой репутации ФК Финуниверсал небезупречной после того, как получил от государственных органов специального назначения подтверждение информации, что один из ее владельцев — Виталий Кропачев — является гражданином России.
Кропачев отрицал наличие российского гражданства.
Также НБУ указывает, что ФК Финуниверсал предоставила Нацбанку недостоверную информацию о том, что у Виталия Кропачева нет гражданства и/или налогового резидентства Российской Федерации.
Согласно действующему законодательству наличие у владельцев финансовых компаний гражданства и/или налогового резидентства Российской Федерации является признаком их небезупречной деловой репутации. И, соответственно, наличие у владельцев признака небезупречной деловой репутации является признаком небезупречной деловой репутации этих компаний.
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