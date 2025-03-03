НБУ отозвал лицензию финкомпании бизнесмена Кропачёва из-за его российского гражданства

Виталий Кропачев (фото - Владимир Фомичев/LIGA.net)

Национальный банк отозвал лицензию финансовой компании Финуниверсал из-за ее небезупречной репутации Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В декабре НБУ принял решение о признании деловой репутации ФК Финуниверсал небезупречной после того, как получил от государственных органов специального назначения подтверждение информации, что один из ее владельцев — Виталий Кропачев — является гражданином России.

Кропачев отрицал наличие российского гражданства.

Также НБУ указывает, что ФК Финуниверсал предоставила Нацбанку недостоверную информацию о том, что у Виталия Кропачева нет гражданства и/или налогового резидентства Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству наличие у владельцев финансовых компаний гражданства и/или налогового резидентства Российской Федерации является признаком их небезупречной деловой репутации. И, соответственно, наличие у владельцев признака небезупречной деловой репутации является признаком небезупречной деловой репутации этих компаний.