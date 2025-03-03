НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії бізнесмена Кропачова через його російське громадянство
Національний банк відкликав ліцензію фінансової компанії Фінуніверсал через її небездоганну репутацію. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
У грудні НБУ ухвалив рішення про визнання ділової репутації ФК Фінуніверсал небездоганною після того, як отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження інформації, що один із її власників — Віталій Кропачов — має громадянство Росії.
Кропачов заперечував наявність російського громадянства.
Також НБУ зазначає, що ФК Фінуніверсал надала Нацбанку неправдиву інформацію про те, що Віталій Кропачов не має громадянства та/або податкового резидентства Російської Федерації.
Відповідно до чинного законодавства наявність у власників фінансових компаній громадянства та/або податкового резидентства Російської Федерації є ознакою їхньої небездоганної ділової репутації. І, відповідно, наявність у власників фінкомпаній ознаки небездоганної ділової репутації є ознакою небездоганної ділової репутації цих компаній.
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