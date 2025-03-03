НБУ відкликав ліцензію фінкомпанії бізнесмена Кропачова через його російське громадянство

Віталій Кропачов (фото - Володимир Фомічов/LIGA.net)

Національний банк відкликав ліцензію фінансової компанії Фінуніверсал через її небездоганну репутацію. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У грудні НБУ ухвалив рішення про визнання ділової репутації ФК Фінуніверсал небездоганною після того, як отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження інформації, що один із її власників — Віталій Кропачов — має громадянство Росії.

Кропачов заперечував наявність російського громадянства.

Також НБУ зазначає, що ФК Фінуніверсал надала Нацбанку неправдиву інформацію про те, що Віталій Кропачов не має громадянства та/або податкового резидентства Російської Федерації.

Відповідно до чинного законодавства наявність у власників фінансових компаній громадянства та/або податкового резидентства Російської Федерації є ознакою їхньої небездоганної ділової репутації. І, відповідно, наявність у власників фінкомпаній ознаки небездоганної ділової репутації є ознакою небездоганної ділової репутації цих компаній.