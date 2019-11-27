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НБУ перевыполнил обязательства перед госбюджетом на 17,3 млрд грн

НБУ перевыполнил обязательства перед госбюджетом на 17,3 млрд грн
27.11.2019, 08:15

За 9 месяцев НБУ перечислил в государственный бюджет 64,9 млрд грн

В 2019 году Национальный банк Украинs перечислил в государственный бюджет Украины 64,9 млрд грн, что на 17,3 млрд грн превышает обязательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, ссылаясь на отчетность регулятора за десять месяцев 2019 года. 

"В 2019 году Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 64,9 млрд грн - всю сумму части прибыли к распределению, определенной в консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018 год, как сумма обязательств перед государственным бюджетом. Размер перечислений на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено законом о Государственном бюджете Украины на 2019 год", - сказано в сообщении.

  • В проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено, что НБУ перечислит в казну не меньше 40,709 млрд грн.

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