НБУ перевыполнил обязательства перед госбюджетом на 17,3 млрд грн

В 2019 году Национальный банк Украинs перечислил в государственный бюджет Украины 64,9 млрд грн, что на 17,3 млрд грн превышает обязательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, ссылаясь на отчетность регулятора за десять месяцев 2019 года.

"В 2019 году Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 64,9 млрд грн - всю сумму части прибыли к распределению, определенной в консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018 год, как сумма обязательств перед государственным бюджетом. Размер перечислений на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено законом о Государственном бюджете Украины на 2019 год", - сказано в сообщении.

