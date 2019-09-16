В проект госбюджета-2020 заложен 41 млрд грн поступлений от НБУ

Согласно проекту госбюджета на следующий год, отчисления Нацбанка предусмотрены на уровне не меньше 41 млрд грн
В проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено, что Национальный банк Украины перечислит в не меньше 40,709 млрд грн. Об этом говорится законопроекте №2000, зарегистрированном 15 сентября в Верховной Раде.
Согласно статье 15 законопроекта, средства будут перечислены после подтверждения внешним аудитом и утверждения советом НБУ годовой финансовой отчетности банка и формирования резервов.
Средства будут перечисляться Нацбанком согласно графику, установленному Министерством финансов Украины.
- 15 сентября Кабмин подал в Верховную Раду проект закона о госбюджете на 2020 год. Предусмотрено, что доходная часть госбюджета составит 1,08 трлн грн, а сумма расходов – 1,17 трлн. Госбюджет на 2019 год предусматривал 1,03 трлн грн дохода и 1,1 трлн грн расходов.
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В первом полугодии Национальный банк Украины перечислил в госбюджет Украины 64,9 млрд грн. Это на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено Законом о Государственном бюджете Украины на 2019 год.
- В 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума. В 2017 году банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.