В проект госбюджета-2020 заложен 41 млрд грн поступлений от НБУ

В проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено, что Национальный банк Украины перечислит в не меньше 40,709 млрд грн. Об этом говорится законопроекте №2000, зарегистрированном 15 сентября в Верховной Раде.

Согласно статье 15 законопроекта, средства будут перечислены после подтверждения внешним аудитом и утверждения советом НБУ годовой финансовой отчетности банка и формирования резервов.

Средства будут перечисляться Нацбанком согласно графику, установленному Министерством финансов Украины.