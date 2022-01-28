НБУ планирует разрешить банкам покупать еврооблигации Украины в первом полугодии 2022 года

Национальный банк Украины (НБУ) намерен решить вопрос допуска украинских банков к покупке еврооблигаций Украины в январе-июне 2022 года, сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время круглого стола "Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы" в пятницу, 28 января 2022 года.

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По его словам, НБУ планировал решить вопрос доступа банков к внешнему рынку в марте этого года.

"С учетом текущей ситуации нашим таргетом остается первое полугодие", – сказал он во время круглого стола.

Он подчеркнул, что регулятор не отказывается от этой идеи и обсуждает ее с Министерством финансов, а также начал диалог по этому поводу с международными партнерами.

В сентябре 2021 года замглавы НБУ Юрий Гелетий заявлял о готовности регулятора смягчить свою позицию по допуску украинских банков к приобретению еврооблигации.

17 декабря 2021 года стоимость украинских ценных бумаг резко упала после того, как Россия передала США и НАТО документы со своими требованиями. 13 января 2022 года рынок украинских еврооблигаций обвалился, падение замедлилось только к понедельнику, 18 января. 19 января 2022 года котировки украинских облигаций внешнего госзайма возобновили рост.

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Наталия Фреик

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