Евробонды Украины вернулись к росту после затяжного падения из-за военных угроз РФ

Котировки украинских облигаций внешнего госзайма возобновили рост после резкого падения 13 января. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Terminal, которые опубликовал финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

"Лента Bloomberg пестрит красными заголовками важных новостей на тему российской угрозы. Рынки воспринимают их достаточно живо и положительно. Конечно, цены облигаций еще очень далеки от нормальных, но динамика хорошая", – написал Демкив.

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Так, выросли котировки по всем выпускам украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов. Лучшие показатели наблюдаются у "длинных" бумаг. В частности, выпуски со сроком погашения в 2029, 2030, 2032 и 2033 годах превысили отметки 13 января, уточняет ЭП.

Доходность по кратчайшим бумагам с погашением в сентябре вернулась к уровню доходности понедельника, 17 января до уровня 94,6% своей номинальной стоимости.

Выросли котировки ВВП-варрантов: если в понедельник они торговались за 74,53% номинала, то выросли до 76,64%.

Однако такие показатели остаются значительно ниже наблюдавшихся на рынке в четверг, 13 января, когда рынок украинских евробондов упал после переговоров США и НАТО с Россией.

13 января рынок украинских еврооблигаций обвалился и падение замедлилось только к понедельнику, 18 января.

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Роман Брыль

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