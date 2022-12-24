НБУ почти вдвое сократил продажу валюты для стабилизации курса

За прошедшую неделю Национальный банк Украины почти вдвое сократил продажу валюты — продал $449 миллионов, а приобрел лишь $8 миллионов, пишет пресс-служба НБУ.

Отрицательное сальдо интервенций на валютный рынок составило $441 млн.

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Таким образом НБУ сократил продажу валюты в 1,9 раза против прошлой недели, когда он продал $834 миллиона.

С начала года НБУ купил на межбанке более $3 миллиардов и 110 миллионов евро, а продал в разы больше. Нацбанк делал это для стабилизации валютного курса в Украине.

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Наталія Софієнко

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