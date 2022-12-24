НБУ почти вдвое сократил продажу валюты для стабилизации курса
24.12.2022, 13:21
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)
За прошедшую неделю Национальный банк Украины почти вдвое сократил продажу валюты — продал $449 миллионов, а приобрел лишь $8 миллионов, пишет пресс-служба НБУ.
Отрицательное сальдо интервенций на валютный рынок составило $441 млн.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Таким образом НБУ сократил продажу валюты в 1,9 раза против прошлой недели, когда он продал $834 миллиона.
С начала года НБУ купил на межбанке более $3 миллиардов и 110 миллионов евро, а продал в разы больше. Нацбанк делал это для стабилизации валютного курса в Украине.
Читайте также: Как изменился НБУ с Пышным, стресс-тест для банков и что будет с гривной — Екатерина Рожкова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии