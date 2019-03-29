НБУ предложил почтовым операторам свои правила перевода денег

Национальный банк Украины хочет распространить на операторов почтовой связи требования по осуществлению операций по приему наличных для последующего ее перевода. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как пояснили в НБУ, сейчас вопрос об операциях по приему наличных в гривне для дальнейшего их перевода регулируются постановлением НБУ №42. Его нормы которого распространяются на банки; небанковские финучреждения, которые в соответствии с законодательством получили лицензию на перевод и являются платежными организациями и/или участниками платежной системы; коммерческих агентов банков - юрлиц, заключивших агентские договоры с банками.

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Проект постановления "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины" от 12 февраля 2013 №42 обнародован для общественного обсуждения. Замечания и предложения к проекту можно направить до 1 мая.

НБУ ранее предлагал распространить на операторов почтовой связи требования к защите помещений, действующие для небанковских финансовых учреждений, которые получили лицензию НБУ на осуществление валютных операций.

Напомним, с 7 февраля операторы почтовой связи смогут получить лицензии на операции по переводу гривни без открытия счетов.