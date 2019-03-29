Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.03.2019, 11:57

НБУ предложил почтовым операторам свои правила перевода денег

НБУ предложил почтовым операторам свои правила перевода денег

На операторов почтовой связи хотят распространить требования НБУ по приему и переводу наличных

Национальный банк Украины хочет распространить на операторов почтовой связи требования по осуществлению операций по приему наличных для последующего ее перевода. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как пояснили в НБУ, сейчас вопрос об операциях по приему наличных в гривне для дальнейшего их перевода регулируются постановлением НБУ №42. Его нормы которого распространяются на банки; небанковские финучреждения, которые в соответствии с законодательством получили лицензию на перевод и являются платежными организациями и/или участниками платежной системы; коммерческих агентов банков - юрлиц, заключивших агентские договоры с банками.

Реклама

Проект постановления "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины" от 12 февраля 2013 №42 обнародован для общественного обсуждения. Замечания и предложения к проекту можно направить до 1 мая.

НБУ ранее предлагал распространить на операторов почтовой связи требования к защите помещений, действующие для небанковских финансовых учреждений, которые получили лицензию НБУ на осуществление валютных операций.

Напомним, с 7 февраля операторы почтовой связи смогут получить лицензии на операции по переводу гривни без открытия счетов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: наличные, перевод денег, почтовый оператор
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 