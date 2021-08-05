НБУ продолжает наращивать международные резервы. Что движет позитивной динамикой

Международные резервы Украины увеличились в июле на 2,1% или на $593 млн - до $28,95 млрд. В июне рост составил 2%, сообщает пресс-служба НБУ.

На рост резервов повлияло доразмещению правительством еврооблигаций и покупка Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке, говорится в сообщении. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Динамику резервов в течение июля определяли три ключевых фактора.

Операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составили $665,8 млн, в том числе $525,8 млн от дополнительного выпуска еврооблигаций, и $140 млн долл. США (в эквиваленте) – от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ).

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $416,9, из которых $368,9 - на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Во второй половине июля предложение на межбанковском рынке преобладало над спросом благодаря активизации продажи валюты отдельными частными и государственными компаниями. Это позволило НБУ пополнить резервы на $188 млн. Операции по продаже валюты НБУ не проводил.

Переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В июле их стоимость выросла на $156,5 млн.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.