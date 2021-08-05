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НБУ продолжает наращивать международные резервы. Что движет позитивной динамикой

05.08.2021, 14:29
НБУ продолжает наращивать международные резервы. Что движет позитивной динамикой - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины увеличились в июле на 2,1% или на $593 млн - до $28,95 млрд. В июне рост составил 2%, сообщает пресс-служба НБУ.   

На рост резервов повлияло доразмещению правительством еврооблигаций и покупка Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке, говорится в сообщении. 

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Динамику резервов в течение июля определяли три ключевых фактора.  

Операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составили $665,8 млн, в том числе $525,8 млн от дополнительного выпуска еврооблигаций, и $140 млн долл. США (в эквиваленте) – от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ). 

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $416,9, из которых $368,9 - на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.  

Операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Во второй половине июля предложение на межбанковском рынке преобладало над спросом благодаря активизации продажи валюты отдельными частными и государственными компаниями. Это позволило НБУ пополнить резервы на $188 млн. Операции по продаже валюты НБУ не проводил.  

Переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В июле их стоимость выросла на $156,5 млн. 

Текущий объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка. 

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Роман Брыль
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валютный рынок ОВГЗ международные резервы
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