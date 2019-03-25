НБУ прогнозирует замедление роста экономики

Национальный банк Украины прогнозирует замедление роста экономики страны в 2019 году до 2,5%, говорится в сообщении НБУ.

"В 2019 году, согласно прогнозу Национального банка, экономический рост будет продолжаться, однако временно замедлится до 2,5%", - отметил регулятор.

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Основными сдерживающими факторами будут жесткая монетарная политика, которая необходима для возвращения инфляции к среднесрочной цели 5% +/- 1 п. п., и сдержанная фискальная политика, обусловленная значительными выплатами по внешнему долгу.

"Внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный, останется основным двигателем роста ВВП", - считают в Нацбанке.

По прогнозам НБУ, экономический рост снова ускорится в 2020-2021 годах за счет постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне уменьшения политической неопределенности.

По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3%. Номинальный ВВП составил 3,5 трлн грн.

В феврале премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что по итогам 2018-го экономика Украины выросла на 3,2%.

Ранее Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2018 года - до 3,3% с 3,5%.

МВФ также ухудшил прогноз роста экономики на 2020 год до 3% с 3,4%. На 2019 год прогноз остался неизменным - 2,7%.