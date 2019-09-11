НБУ разрешил торговать ОВГЗ на международных платформах

Национальный банк и Министерство финансов согласовали изменения в положения НБУ, разрешив размещать облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) на международных торговых платформах. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Эти изменения также расширяют круг участников размещения ОВГЗ, в том числе за счет первичных дилеров, которые являются депозитарными учреждениями.

С переходом на международную торговую платформу программный комплекс НБУ ОВГЗ-online, который сегодня используется для первичных размещений облигаций, будет работать в качестве резервной платформы.

"В планах Министерства финансов и Национального банка - сконцентрировать размещение на современных IT-платформах, которые сделают быстрое и удобное проведение операций по размещению ОВГЗ, и в перспективе позволят расширить круг первичных дилеров благодаря привлечению иностранных участников", - добавил регулятор.

Ожидается, что это упростит размещение внутренних гособлигаций, уменьшив документооборот между НБУ и Минфином.

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