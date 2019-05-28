Украина начнет торговать ОВГЗ на площадках Bloomberg и Refinitiv

Первичные размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины до конца второго квартала переместятся на международные торговые платформы Bloomberg и Refinitiv, а вторичный рынок будет сосредоточен на международной торговой платформе до конца года. Об этом говорится в презентации Нацбанка (НБУ) о запуске "линка" с депозитарием Clearstream.

По данным Интерфакс-Украина, запуск размещения ОВГЗ через платформу Bloomberg может задержаться до июля и дольше. Одной из причин агентство называет сопротивление этому проекту со стороны украинского регулятора рынка ценных бумаг НКЦБФР. По мнению комиссии, торговые платформы должны получить разрешение на такие операции, как их получают украинские биржи.

Сейчас основная вторичная торговля ОВГЗ происходит на украинских фондовых биржах. Ее оборот в первом квартале этого года составил почти 40 млрд грн, тогда как объем размещения на первичном рынке - до 60 млрд грн, отмечают в НБУ.

"Линк" между НБУ и международным депозитарием ценных бумаг Clearstream был запущен 27 мая. Ожидается, что это упростит доступ для иностранных инвесторов к украинским государственным ценным бумагам.

На прошлой неделе Украина была отмечена престижными международными наградами за управление госдолгом.