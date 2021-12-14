НБУ разрешил Ярославскому получить контроль над страховой компанией Оранта

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал Александру Ярославскому опосредованное владение 50,1% голосующих акций (50,00% уставного капитала) Национальной страховой компании "Оранта", а компании "НС-Финанс" – прямое владение акциями. Об этом сообщили в НБУ, передает Интерфакс-Украина.

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До этого решения НБУ, Антимонопольный комитет (АМКУ) в ноябре предоставил компании "НС-Финанс" разрешение на приобретение акций страховой компании "Оранта": компания увеличила свой пакет с 24,9% до 49,9% акций.

Таким образом, это обеспечило "НС-Финанс" превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Компания "НС-Финанс" зарегистрирована в ноябре 2020 года с уставным капиталом 43,4 млн грн. Основным бенефициаром с правом голоса 99,99% является Александр Ярославский. НАСК "Оранта" является правопреемником "Укргосстраха", основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" был преобразован, его учредителем со стороны государства выступил Фонд госимущества Украины (ФГИ). В 2007 году ФГИ продал инвестору последний пакет акций, находящийся в государственной собственности. По состоянию на 16 июня крупнейшим акционером компании был казахский "БТА Банк" (35,17%), ООО "НС Финанс" на эту дату полагалось 24,94%. Еще 9,95% акций компании контролировало ООО "Частная инвестиционная компания" Алексея Коваленко, крупные пакеты акций также были оформлены на три кипрских компании – ChilWell Limited (9,99%), Visiline Limited (9,42%) и Cesavelios Holdings Ltd (5,62%).

В конце ноября АМКУ разрешил Банку Кредит Днепр Ярославского купить Первый инвестиционный банк.

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Наталия Фреик

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