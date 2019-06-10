НБУ рекордно увеличил выкуп валюты на межбанке

С 3 по 7 июня Национальный банк Украины нарастил выкуп валюты на межбанковском валютном рынке по сравнению с предыдущей неделей в девять раз - до $102,7 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По данным регулятора, $60 млн НБУ выкупил с помощью механизма Matching, а $42,7 млн - по единому курсу.

С начала года покупка валюты превысила ее продажу на $1,188 млрд. Используя Matching, с начала года Нацбанк купил $815,5 млн, продал - $108,5 млн.

НБУ в мае пополнил международные резервы на $160,6 млн. За месяц регулятор купил $203,6 млн, продал - $43 млн.

Напомним, На 1 июня 2019 года международные резервы Украины опустились ниже $20 млрд - до $19,4 млрд. В мае они уменьшились на 5,5% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.