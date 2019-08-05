НБУ скупил на межбанке рекордный объем валюты

Национальный банк Украины с 29 июля по 2 августа купил на межбанковском рынке рекордных $510 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Согласно данным НБУ, $60 млн были куплены с помощью механизма Matching. Остальные $450,2 млн НБУ приобрел по единому курсу.

Кроме того, по единому курсу Нацбанк продал на межбанковском рынке $16,8 млн.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке $2,91 млрд, а продал - $248,23 млн

Как сообщил НБУ в апреле, во втором и третьем кварталах он намерен покупать до $20 млн в день для наращивания международных резервов. Это на $5 млн больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал с февраля.