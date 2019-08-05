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05.08.2019, 15:39

НБУ скупил на межбанке рекордный объем валюты

НБУ скупил на межбанке рекордный объем валюты

Нацбанк скупил на прошлой неделе на рынке $0,5 млрд

Национальный банк Украины с 29 июля по 2 августа купил на межбанковском рынке рекордных $510 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Согласно данным НБУ, $60 млн были куплены с помощью механизма Matching. Остальные $450,2 млн НБУ приобрел по единому курсу.

Кроме того, по единому курсу Нацбанк продал на межбанковском рынке $16,8 млн.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке $2,91 млрд, а продал - $248,23 млн

Как сообщил НБУ в апреле, во втором и третьем кварталах он намерен покупать до $20 млн в день для наращивания международных резервов. Это на $5 млн больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал с февраля. 

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Теги: межбанк, НБУ
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