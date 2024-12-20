НБУ смягчил валютные ограничения для банковских металлов, Энергоатома, евробондов бизнеса

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк сообщил, что с 21 декабря вступают в силу изменения, смягчающие валютные ограничения по трем направлениям. Смягчение ограничений поддержит работу отечественных производителей и улучшит условия ведения бизнеса в Украине, при этом они не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов, отмечают в НБУ.

Первое: смягчается запрет на покупку-продажу банковских металлов. НБУ позволяет юридическим лицам и ФОП покупать и продавать банковские металлы без физической поставки за безналичные гривни. Проведение соответствующих операций возможно при определенных условиях, подтверждающих потребности компании.

Во-вторых, расширяется разрешение на покупку валюты для оператора ядерных установок. Согласно правительственному постановлению №830 оператором ядерных установок в Украине является Энергоатом. Такие изменения поддержат бесперебойность поставок ядерного топлива, что важно для работы атомных станций и соответственно для энергетической безопасности Украины, указывают в НБУ.

В-третьих, НБУ продолжает унификацию подходов к уплате украинским бизнесом купонов по еврооблигациям. Нормы оптимизированы таким образом, чтобы все украинские компании, привлекавшие средства для финансирования проектов в Украине через выпуск евробондов, имели одинаковые возможности их возмещения нерезидентам. Такие переводы могут производиться только за счет собственной иностранной валюты при выполнении ряда условий, определенных в постановлении НБУ.