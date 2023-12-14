НБУ снизил учетную ставку: замедлилась инфляция

Показатели инфляции в декабре будут оставаться близкими к текущим уровням

Фото: пресс-служба НБУ

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 16 до 15% с 15 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это решение согласуется с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений, говорится в заявлении Нацбанка.

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Инфляция в ноябре замедлилась до 5,1% — более низкого уровня, чем ожидалось ранее.

Замедлению инфляции способствовало как расширение предложения продуктов питания по новому урожаю, так и улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривни.

По оценкам НБУ, показатели инфляции в декабре будут оставаться близкими к текущим уровням.

В то же время сохраняются риски ускорения инфляции из-за логистических трудностей на западных границах и истощения эффектов от значительных урожаев, прежде всего овощей.

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