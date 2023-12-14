НБУ снизил учетную ставку: замедлилась инфляция
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 16 до 15% с 15 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Это решение согласуется с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений, говорится в заявлении Нацбанка.
Инфляция в ноябре замедлилась до 5,1% — более низкого уровня, чем ожидалось ранее.
Замедлению инфляции способствовало как расширение предложения продуктов питания по новому урожаю, так и улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривни.
По оценкам НБУ, показатели инфляции в декабре будут оставаться близкими к текущим уровням.
В то же время сохраняются риски ускорения инфляции из-за логистических трудностей на западных границах и истощения эффектов от значительных урожаев, прежде всего овощей.
- 7 июля 2023 года НБУ начал цикл снижения учетной ставки: сократил до 22%. 15 сентября НБУ снизил учетную ставку до 20%. 26 октября — до 16%.
- 6 ноября Нацбанк намекнул, что не будет снижать учетную ставку в 2024 году.