НБУ снизил учетную ставку на 4 п.п., но сохранил ставки по операциям с банками

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 20 до 16% уравняв ее со ставкой по депозитным сертификатам овернайт. Таким образом, НБУ модернизирует свой операционный дизайн монетарной политики по системе "нижней границы", сообщает пресс-служба НБУ.

Ставки по другим операциям НБУ с банками установлены следующим образом: ставка по трехмесячным депозитным сертификатам будет равна "учетной ставке + 4 п. п." (20%), а по кредитам рефинансирования – "учетной ставке + 6 п. п." (22%). Следовательно, фактически уровни ставок по операциям НБУ с банками останутся неизменными, уточняют в Нацбанке.

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"Модернизация операционного дизайна монетарной политики усилит сигнальную роль учетной ставки в условиях структурного профицита ликвидности. Такие изменения, в частности, позволят НБУ удерживать краткосрочные гривневые межбанковские ставки близкими к учетной ставке", — говорится в заявлении НБУ.

В результате увеличится способность НБУ влиять на ожидания экономических агентов и мотивы их экономического поведения.

Удержание неизменными ставок по операциям НБУ с банками согласуется с необходимостью сохранения привлекательности гривневых инструментов, что важно для обеспечения умеренной инфляции и курсовой устойчивости на прогнозном горизонте, добавляют в Нацбанке.

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