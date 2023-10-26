НБУ снизил учетную ставку на 4 п.п., но сохранил ставки по операциям с банками
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 20 до 16% уравняв ее со ставкой по депозитным сертификатам овернайт. Таким образом, НБУ модернизирует свой операционный дизайн монетарной политики по системе "нижней границы", сообщает пресс-служба НБУ.
Ставки по другим операциям НБУ с банками установлены следующим образом: ставка по трехмесячным депозитным сертификатам будет равна "учетной ставке + 4 п. п." (20%), а по кредитам рефинансирования – "учетной ставке + 6 п. п." (22%). Следовательно, фактически уровни ставок по операциям НБУ с банками останутся неизменными, уточняют в Нацбанке.
"Модернизация операционного дизайна монетарной политики усилит сигнальную роль учетной ставки в условиях структурного профицита ликвидности. Такие изменения, в частности, позволят НБУ удерживать краткосрочные гривневые межбанковские ставки близкими к учетной ставке", — говорится в заявлении НБУ.
В результате увеличится способность НБУ влиять на ожидания экономических агентов и мотивы их экономического поведения.
Удержание неизменными ставок по операциям НБУ с банками согласуется с необходимостью сохранения привлекательности гривневых инструментов, что важно для обеспечения умеренной инфляции и курсовой устойчивости на прогнозном горизонте, добавляют в Нацбанке.
- 27 июля 2023 года НБУ начал цикл снижения учетной ставки: сократил до 22%. 15 сентября НБУ снизил учетную ставку до 20%.
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