НБУ знизив облікову ставку на 4 в.п., але зберіг ставки за операціями з банками
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 20 до 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт. Таким чином НБУ модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі", повідомляє пресслужба НБУ.
Ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином: ставка за тримісячними депозитними сертифікатами дорівнюватиме "обліковій ставці + 4 в. п." (20%), а за кредитами рефінансування – "обліковій ставці + 6 в. п." (22%). Отже, фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними, уточнюють у Нацбанку.
"Модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності. Такі зміни, зокрема, дозволять НБУ утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки", – йдеться у заяві НБУ.
В результаті збільшиться здатність НБУ впливати на очікування економічних агентів та мотиви їх економічної поведінки.
Утримання незмінними ставок за операціями НБУ з банками узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що є важливим для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті, додають у Нацбанку.
- 27 липня 2023 року НБУ розпочав цикл зниження облікової ставки: скоротив до 22%. 15 вересня НБУ знизив облікову ставку до 20%.
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