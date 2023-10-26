НБУ знизив облікову ставку на 4 в.п., але зберіг ставки за операціями з банками

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 20 до 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт. Таким чином НБУ модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі", повідомляє пресслужба НБУ.

Ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином: ставка за тримісячними депозитними сертифікатами дорівнюватиме "обліковій ставці + 4 в. п." (20%), а за кредитами рефінансування – "обліковій ставці + 6 в. п." (22%). Отже, фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними, уточнюють у Нацбанку.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

"Модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності. Такі зміни, зокрема, дозволять НБУ утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки", – йдеться у заяві НБУ.

В результаті збільшиться здатність НБУ впливати на очікування економічних агентів та мотиви їх економічної поведінки.

Утримання незмінними ставок за операціями НБУ з банками узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що є важливим для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті, додають у Нацбанку.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube