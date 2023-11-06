Нацбанк намекнул, что не будет снижать учетную ставку в 2024 году

Национальный банк не видит предпосылок для смягчения процентной политики в 2024 году. Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов комитета по монетарной политике, которую НБУ опубликовал 6 ноября.

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"Участники дискуссии согласились, что пространство для смягчения процентной политики в 2024 году пока кажется ограниченным, учитывая планы по валютной либерализации и ожидаемое определенное ускорение инфляции в следующем году", – говорится в сообщении.

По их мнению, одной из важных предпосылок сохранения устойчивости валютного рынка будет достаточная привлекательность гривневых инструментов. Для этого НБУ будет удерживать достаточно высокие ставки и по операциям с банками.

Учетная ставка – ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов. В августе, вскоре после первого снижения ставки, в Украине впервые за год – ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов. В августе, вскоре после первого снижения ставки, в Украине впервые за год начали уменьшаться проценты по гривневым депозитам

Несколько членов комитета предположили, что НБУ может пересмотреть прогноз учетной ставки в новом прогнозном цикле в январе при положительных изменениях в балансе рисков для курсовой устойчивости и ценовой динамики.

Основанием для этого может быть, в частности, подтверждение ритмичности поступления международной помощи, улучшение ожиданий и большая, чем ожидается сейчас, сбалансированность валютного рынка.

"Такое развитие событий позволит двигаться в сторону дальнейшего снижения процентных ставок", – считает регулятор.

С 27 октября 2023 года НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравняв ее со ставкой по депозитным сертификатам овернайт. Большинство экспертов накануне решения ожидали менее заметного снижения – до 18%.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в комментарии LIGA.net сказал, что Нацбанк обновил свой макропрогноз и дал необычно сильный сигнал, что в декабре учетная ставка будет снижена до 15%.

"Существует высокая вероятность, что в следующем году ставка будет оставаться неизменной. Этот сценарий базируется на предположении, что горячая фаза войны будет продолжаться все 12 месяцев следующего года. Соответственно, банки будут учитывать это в своих планах, и снижение ставок по депозитам в гривне в ближайшие несколько месяцев притормозится", – сказал он.

Регулятор подтвердил, что члены комитета по монетарной политике видят возможность дополнительного смягчения процентной политики в декабре. Большинство из них ожидает снижения учетной ставки на 1 процентный пункт – до 15% в декабре с соответствующей корректировкой других ставок НБУ по операциям с банками.

Несколько членов комитета увидели предпосылки для снижения учетной ставки и других ставок по операциям НБУ с банками на 2 и. п.