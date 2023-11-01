"НБУ дав незвичний сигнал". 2024 рік може пройти без зниження облікової ставки – аналітик
Існує висока ймовірність, що у 2024 році Національний банк не змінюватиме облікову ставку. Про це в коментарі LIGA.net сказав Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU.
"Нацбанк оновив свій макропрогноз та дав незвично сильний сигнал, що в грудні облікова ставка буде знижена до 15%. Існує висока ймовірність, що наступного року ставка залишатиметься незмінною. Цей сценарій базується на припущенні, що гаряча фаза війни триватиме всі 12 місяців наступного року. Відповідно банки враховуватимуть це у своїх планах, і зниження ставок за депозитами в гривні найближчі кілька місяців пригальмується", – сказав він.
Аналітик вказав, що через зміну операційного дизайну жовтневе зниження облікової ставки не матиме безпосереднього впливу на вартість кредитів та депозитів, але трохи полегшить обслуговування державного боргу.
"В економіці не так багато зобов’язань залежить напряму від облікової ставки. Окрім депозитних сертифікатів та рефінансу [вартість яких не змінилася], є ще портфель військових облігацій у власності НБУ. 280 млрд із цієї суми – це облігації, ставка за якими залежить від облікової. Тому таке зниження дещо здешевить Мінфіну обслуговування боргу в майбутньому", – сказав він.
- Правління Національного банку ухвалило рішення — з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт. Більшість експертів напередодні рішення очікували менш помітне зниження – до 18%.
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