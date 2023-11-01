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"НБУ дал необычный сигнал". 2024 год может пройти без снижения учетной ставки – аналитик

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 12:37
Фото: НБУ / Flickr

Есть высокая вероятность, что в 2024 году Национальный банк не будет менять учетную ставку. Об этом в комментарии LIGA.net сказал Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.

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"Нацбанк обновил свой макропрогноз и дал необычно сильный сигнал, что в декабре учетная ставка будет снижена до 15%. Существует высокая вероятность, что в следующем году ставка будет неизменной. Этот сценарий основан на предположении, что горячая фаза войны будет продолжаться все 12 месяцев следующего года. Соответственно банки будут учитывать это в своих планах, и снижение ставок по депозитам в гривне в ближайшие несколько месяцев притормозится", — сказал он.

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Аналитик указал, что из-за изменения операционного дизайна октябрьское снижение учетной ставки не окажет непосредственного влияния на стоимость кредитов и депозитов, но немного облегчит обслуживание государственного долга.

"В экономике не так много обязательств зависит напрямую от учетной ставки. Кроме депозитных сертификатов и рефинанса [стоимость которых не изменилась], есть еще портфель военных облигаций в собственности НБУ. 280 млрд из этой суммы – это облигации, ставка по которым зависит от учетной. Поэтому такое снижение несколько удешевит Минфину обслуживание долга в будущем", — сказал он.

  • Правление Национального банка приняло решение — с 27 октября 2023 установить учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам овернайт. Большинство экспертов в преддверии решения ожидали менее заметного снижения – до 18%.
Андрей Водяный
Александр Децик
НБУучетная ставкаМихаил Демкив
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