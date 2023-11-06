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Нацбанк натякнув, що не знижуватиме облікову ставку 2024 року

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 13:03
Нацбанк натякнув, що не знижуватиме облікову ставку 2024 року - Фото
Нацбанк України (Фото: depositphotos.com)

Національний банк не бачить передумов для пом’якшення процентної політики у 2024 році. Про це свідчать підсумки дискусії членів комітету з монетарної політики, яку НБУ опублікував 6 листопада.

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"Учасники дискусії погодилися, що простір для пом’якшення процентної політики у 2024 році наразі видається обмеженим, враховуючи плани щодо валютної лібералізації та очікуване певне пришвидшення інфляції наступного року", – йдеться у повідомленні.

На їхню думку, однією з важливих передумов збереження стійкості валютного ринку залишатиметься достатня привабливість гривневих інструментів. Для цього НБУ муситиме утримувати достатньо високі ставки й за операціями з банками.

Облікова ставка – це ключовий показник вартості грошей у країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів та депозитів. У серпні, незабаром після першого зниження ставки, в Україні вперше за рік почали зменшуватися відсотки за гривневими депозитами.

Кілька членів комітету припустили, що НБУ може переглянути прогноз облікової ставки в новому прогнозному циклі в січні у разі позитивних змін у балансі ризиків для курсової стійкості та цінової динаміки.

Підґрунтям для цього може бути, зокрема, підтвердження ритмічності надходження міжнародної допомоги, поліпшення очікувань і більша, ніж очікується зараз, збалансованість валютного ринку.

"Такий розвиток подій дасть змогу рухатися в бік подальшого зниження процентних ставок", – вважає регулятор.

З 27 жовтня 2023 року НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами овернайт. Більшість експертів напередодні рішення очікували менш помітне зниження – до 18%.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків у коментарі LIGA.net сказав, що Нацбанк оновив свій макропрогноз та дав незвично сильний сигнал, що в грудні облікова ставка буде знижена до 15%.

"Існує висока ймовірність, що наступного року ставка залишатиметься незмінною. Цей сценарій базується на припущенні, що гаряча фаза війни триватиме всі 12 місяців наступного року. Відповідно банки враховуватимуть це у своїх планах, і зниження ставок за депозитами в гривні найближчі кілька місяців пригальмується", - сказав він.

Регулятор підтвердив, що члени комітету з монетарної політики бачать можливість додаткового пом’якшення процентної політики у грудні. Більшість із них очікує зниження облікової ставки на 1 відсотковий пункт – до 15% у грудні з відповідним коригуванням інших ставок НБУ за операціями з банками.

Кілька членів комітету побачили передумови для зниження облікової ставки та інших ставок за операціями НБУ з банками на 2 в. п.

Віра Касіян
НБУінфляціяоблікова ставка
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