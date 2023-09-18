Ставки для гривневих депозитів знизилися вперше за рік. Дані НБУ

У серпні ставки за гривневими депозитами знизилися вперше за більш як 12 місяців. Дохідність заощаджень у національній валюті, за даними НБУ, впала на 0,6 в.п. і становить 14,3% річних. Валютні депозити не змінилися в ціні та пропонують 1,2% річних.

Не зважаючи на зниження дохідності, депозитний портфель за минулий місяць зріс. Гривневий портфель збільшився на 9 млрд грн. (1,4%) і становить 648,3 млрд грн.

Валютний депозитний портфель загалом у банківській системі зріс на $52 млн (0,6%) і склав $8,9 млрд.