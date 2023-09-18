Гетманцев: Україна розглядає перехід на польську модель оподаткування ФОПів

Україна розглядає можливість запровадження польської моделі оподаткування фізичних осіб-підприємців. Про це розказав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.Live.

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"Часто ми чуємо від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування, як у Європі. Вивчивши приклади декількох країн, ми взяли за зразок польську модель, яка є для нас найбільш близькою. Зараз розглядаємо можливість її імплементації в Україні", – сказав він.

За словами Гетманцева, єдиний податок в Україні перетворився з інструмента підтримки малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу і його потрібно змінювати.

"Міністерство фінансів України спільно з Міжнародним валютним фондом розглядають модель оподаткування, яка була б цивілізованою, простою, прозорою, зрозумілою і давала можливість підтримувати малий бізнес, а не закривати очі на те, як бавляться з податками великі підприємства", – сказав він.

Польська модель оподаткування ФОПів передбачає більший ліміт за операціями (2 млн євро проти 7,8 млн грн) та різні ставки податку для різних видів діяльності (торгівля – 3%, послуги – 12-20%).