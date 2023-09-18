Гетманцев: Україна розглядає перехід на польську модель оподаткування ФОПів
Україна розглядає можливість запровадження польської моделі оподаткування фізичних осіб-підприємців. Про це розказав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.Live.
"Часто ми чуємо від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування, як у Європі. Вивчивши приклади декількох країн, ми взяли за зразок польську модель, яка є для нас найбільш близькою. Зараз розглядаємо можливість її імплементації в Україні", – сказав він.
За словами Гетманцева, єдиний податок в Україні перетворився з інструмента підтримки малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу і його потрібно змінювати.
"Міністерство фінансів України спільно з Міжнародним валютним фондом розглядають модель оподаткування, яка була б цивілізованою, простою, прозорою, зрозумілою і давала можливість підтримувати малий бізнес, а не закривати очі на те, як бавляться з податками великі підприємства", – сказав він.
Польська модель оподаткування ФОПів передбачає більший ліміт за операціями (2 млн євро проти 7,8 млн грн) та різні ставки податку для різних видів діяльності (торгівля – 3%, послуги – 12-20%).
- За перший рік повномасштабної війни в Україні відкрилось понад 202 000 нових ФОПів.
- На початку 2023 року Гетманцев казав, що після війни держава повернеться до питання ліквідації схем з ухилення від податків на зарплату. Він вперше анонсував боротьбу з "зарплатними" ФОПами ще на початку 2022-го, але цим планам зашкодила війна.
- ФОПи третьої групи щокварталу сплачують 3% або 5% від доходу (єдиний податок) та 1430 грн (22% від мінімальної зарплати щомісяця) у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ). З зарплати найманих працівників щомісяця утримується 18% податку на дохід фізосіб, 1,5% доходу на військовий збір, також роботодавець має сплачувати до бюджету ЄСВ у розмірі 22% від нарахованої зарплати.
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