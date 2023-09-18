Гетманцев: Украина рассматривает переход на польскую модель налогообложения ФОПов

Украина рассматривает возможность внедрения польской модели налогообложения физических лиц-предпринимателей. Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новости.Live.

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"Часто мы слышим от бизнеса и экспертов предложения ввести налогообложение, как в Европе. Изучив примеры нескольких стран, мы взяли за образец польскую модель, которая для нас наиболее близка. Сейчас рассматриваем возможность ее имплементации в Украине", – сказал он.

По словам Гетманцева, единый налог в Украине превратился из инструмента поддержки малого бизнеса в систему уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса и его нужно менять.

"Министерство финансов Украины совместно с Международным валютным фондом рассматривают модель налогообложения, которая была бы цивилизованной, простой, прозрачной, понятной и давала возможность поддерживать малый бизнес, а не закрывать глаза на то, как играют с налогами крупные предприятия", – сказал он.

Польская модель налогообложения ФОП предусматривает больший лимит по операциям (2 млн евро против 7,8 млн грн) и разные ставки налога для разных видов деятельности (торговля – 3%, услуги – 12-20%).