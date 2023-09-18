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Гетманцев: Украина рассматривает переход на польскую модель налогообложения ФОПов

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 13:20
Гетманцев: Украина рассматривает переход на польскую модель налогообложения ФОПов - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Украина рассматривает возможность внедрения польской модели налогообложения физических лиц-предпринимателей. Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новости.Live.

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"Часто мы слышим от бизнеса и экспертов предложения ввести налогообложение, как в Европе. Изучив примеры нескольких стран, мы взяли за образец польскую модель, которая для нас наиболее близка. Сейчас рассматриваем возможность ее имплементации в Украине", – сказал он.

По словам Гетманцева, единый налог в Украине превратился из инструмента поддержки малого бизнеса в систему уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса и его нужно менять.

"Министерство финансов Украины совместно с Международным валютным фондом рассматривают модель налогообложения, которая была бы цивилизованной, простой, прозрачной, понятной и давала возможность поддерживать малый бизнес, а не закрывать глаза на то, как играют с налогами крупные предприятия", – сказал он.

Польская модель налогообложения ФОП предусматривает больший лимит по операциям (2 млн евро против 7,8 млн грн) и разные ставки налога для разных видов деятельности (торговля – 3%, услуги – 12-20%).

  • За первый год полномасштабной войны в Украине открылось более 202 000 новых ФОПов.
  • В начале 2023 году Гетманцев говорил, что после войны государство вернется к вопросу ликвидации схем по уклонению от налогов на зарплату. Он впервые анонсировал борьбу с "зарплатными" ФЛПами еще в начале 2022-го, но этим планам помешала война.
  • ФОПы третьей группы ежеквартально платят 3% или 5% от дохода (единый налог) и 1430 грн (22% от минимальной зарплаты ежемесячно) в виде единого социального взноса (ЕСВ). Из зарплаты наемных работников ежемесячно удерживается 18% налога на доход физлиц, 1,5% дохода на военный сбор, а также работодатель должен платить в бюджет ЕСВ в размере 22% от начисленной зарплаты.
Андрей Водяный
верховная радаФОПналогиДаниил Гетманцев
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