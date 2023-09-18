Гетманцев: Украина рассматривает переход на польскую модель налогообложения ФОПов
Украина рассматривает возможность внедрения польской модели налогообложения физических лиц-предпринимателей. Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новости.Live.
По словам Гетманцева, единый налог в Украине превратился из инструмента поддержки малого бизнеса в систему уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса и его нужно менять.
"Министерство финансов Украины совместно с Международным валютным фондом рассматривают модель налогообложения, которая была бы цивилизованной, простой, прозрачной, понятной и давала возможность поддерживать малый бизнес, а не закрывать глаза на то, как играют с налогами крупные предприятия", – сказал он.
Польская модель налогообложения ФОП предусматривает больший лимит по операциям (2 млн евро против 7,8 млн грн) и разные ставки налога для разных видов деятельности (торговля – 3%, услуги – 12-20%).
- За первый год полномасштабной войны в Украине открылось более 202 000 новых ФОПов.
- В начале 2023 году Гетманцев говорил, что после войны государство вернется к вопросу ликвидации схем по уклонению от налогов на зарплату. Он впервые анонсировал борьбу с "зарплатными" ФЛПами еще в начале 2022-го, но этим планам помешала война.
- ФОПы третьей группы ежеквартально платят 3% или 5% от дохода (единый налог) и 1430 грн (22% от минимальной зарплаты ежемесячно) в виде единого социального взноса (ЕСВ). Из зарплаты наемных работников ежемесячно удерживается 18% налога на доход физлиц, 1,5% дохода на военный сбор, а также работодатель должен платить в бюджет ЕСВ в размере 22% от начисленной зарплаты.
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