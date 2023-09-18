Ставки для гривневых депозитов снизились впервые за год. Данные НБУ

В августе ставки по гривневым депозитам снизились впервые за более чем 12 месяцев. Доходность сбережений в национальной валюте, по данным НБУ, упала на 0,6 п.п. и составляет 14,3% годовых. Валютные депозиты не изменились в цене и предлагают 1,2% годовых.

Несмотря на снижение доходности, депозитный портфель за прошлый месяц вырос. Гривневый портфель увеличился на 9 млрд. грн. (1,4%) и составляет 648,3 млрд. грн.

Валютный депозитный портфель в целом по банковской системе вырос на $52 млн (0,6%) и составил $8,9 млрд.



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