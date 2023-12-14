НБУ знизив облікову ставку: сповільнилася інфляція

Показники інфляції у грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів

Фото: пресслужба НБУ

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 16 до 15% з 15 грудня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та покращенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень, йдеться у заяві Нацбанку.

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Інфляція у листопаді сповільнилася до 5,1% — нижчого рівня, ніж очікувалося раніше.

Сповільненню інфляції сприяло як розширення пропозиції харчових продуктів з нового врожаю, так і поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні.

За оцінками НБУ, показники інфляції у грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів.

Водночас зберігаються ризики прискорення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах і вичерпання ефектів від значних урожаїв, насамперед овочів.

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