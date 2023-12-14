НБУ знизив облікову ставку: сповільнилася інфляція
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 16 до 15% з 15 грудня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та покращенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень, йдеться у заяві Нацбанку.
Інфляція у листопаді сповільнилася до 5,1% — нижчого рівня, ніж очікувалося раніше.
Сповільненню інфляції сприяло як розширення пропозиції харчових продуктів з нового врожаю, так і поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні.
За оцінками НБУ, показники інфляції у грудні залишатимуться близькими до поточних рівнів.
Водночас зберігаються ризики прискорення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах і вичерпання ефектів від значних урожаїв, насамперед овочів.
- 7 липня 2023 року НБУ розпочав цикл зниження облікової ставки : скоротив до 22%. 15 вересня НБУ знизив облікову ставку до 20%. 26 жовтня — до 16%.
- 6 листопада Нацбанк натякнув, що не знижуватиме облікову ставку у 2024 році.