НБУ сократил продажу валюты из-за резкого улучшения на валютном рынке

Национальный банк Украины в течение недели с 27 февраля по 3 марта 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 6,55 млн долларов и продал 289,39 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отрицательное сальдо интервенций составило 282,84 млн долларов.

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Таким образом, НБУ более чем вдвое сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 595,54 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 58,90 млн долларов и продал 5 748,26 млн долларов.

Национальный банк Украины хочет, чтобы напечатанные гривни не оказались на валютном рынке, ведь избыток средств создает угрозу для курса гривни к доллару.

Наталія Софієнко

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