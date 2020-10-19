НБУ сократил продажу валюты на межбанке почти в девять раз

Интервенции Национального банка Украины (НБУ) по продаже валюты на межбанковском рынке 12 – 16 октября составили всего $ 1 млн, пишет FinClub.

Всю эту сумму НБУ продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

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При этом пятую неделю подряд регулятор не проводил интервенции по покупке валюты.

НБУ снизил продажу валюты на межбанке для стабилизации гривни почти в девять раз по сравнению с позапрошлой неделей ($8,7 млн).

С начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4,5 млрд и продал на $3,58 млрд. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты НБУ составила $925,3 млн.

Гривня не смогла закрепить успехи первой полноценной недели октября: курс доллара в Украине снова начал расти, как это было в предыдущие два месяца. Стоит ли ждать доллара "по 29" – читайте тут.

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Юрий Тарасовский

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