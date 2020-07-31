НБУ: текущий счет платежного баланса сведен с рекордным профицитом

Текущий счет платежного баланса по итогам второго квартала сведен с рекордным профицитом в размере $4,3 млрд. Данные опубликовал Национальный банк Украины в инфляционном отчете за июль 2020 года.

Ранее НБУ прогнозировал, что текущий счет платежного баланса будет сведен с дефицитом в $1,1 млрд.

Рекордный показатель достигнут за счет незначительного сокращения экспорта на фоне существенно падения объем импорта, указывается в отчете.

По данным НБУ, сводный платежный баланс сведен в дефицитов в $100 млн, при прогнозом ожидании профицита в размере $200 млн во втором квартале текущего года.

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Украинский экспорт сократился на 12,1% в апреле-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $13,2 млрд. Значительное падение экспорта зафиксировано то таким позициям, как продукция машиностроения, химической промышленности, а также продукты питания и зерновые.

Падение импорта составило 27,7% во втором квартале (по сравнению со вторым кварталом 2019 года) до $12,3 млрд. Украина стала меньше закупать на внешних рынках химической продукции и комплектующих для альтернативной энергетики. В то же время наращивала импорт продуктов питания.

НБУ также отмечает сокращение объемов денежных переводов из-за рубежа: на 60%, вместо прогнозируемых 15,3% за отчетный период.

Согласно прогнозам нацбанка на третий квартал 2020 года, текущий счет платежного баланса будет сведен с профицитом $400 млн, в четвертом – с дефицитом - $600 млн.

По итогам года НБУ ожидает профицит текущего счета платежного баланса на уровне $6,5 млрд.

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Роман Брыль

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