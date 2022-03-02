НБУ требует заблокировать средства МВФ для России и Беларуси

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко обратился в Международный валютный фонд и G7 с просьбой заблокировать для РФ и Беларуси средства от недавнего распределения специальных прав заимствований (СПЗ) и бойкотировать делегации стран на собрании. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Речь идет о блокировке распределения специальных прав заимствований, которые предоставлены МВФ в августе 2021 года с целью преодоления последствий пандемии.

Каждая страна – член фонда получила сумму, пропорционально своей квоте в МВФ. Согласно своим квотам, РФ получила около $18 млрд, а Беларусь – $880 млн.

В НБУ отмечают, что эти средства могут использоваться для финансирования военных действий против нашего государства.

Кроме того, НБУ просит отстранить исполнительного директора МВФ от РФ от роли в заседаниях совета директоров МВФ и запретить российской и беларуской делегациям участвовать в собрании МВФ и группы Всемирного банка.

"Для нас очень важно сделать все, чтобы финансовый сектор России ощутил все последствия российской агрессии в отношении Украины", – подчеркнул глава НБУ.

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Наталия Фреик

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