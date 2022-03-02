Платежные карты банков РФ и Беларуси больше не работают в Украине – НБУ
Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Беларусь, теперь не работают в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Так, Национальный банк Украины с 1 марта 2022 года запретил:
- зачисление средств на счета клиентов–физлиц по переводам, инициированным с использованием платежных карт, эмитированных банками РФ и РБ.
- прием в Украине платежных карт, эмитированных банками РФ и РБ, включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных.
"Карточки банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, также враг больше не сможет посылать на них средства для террористов и их сторонников. Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины", – подчеркнул заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.
- По состоянию на 2 марта на спецсчет НБУ для поддержки украинской армии уже поступило 6 млрд грн.
- 1 марта НБУ открыл счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.
- Национальный банк открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии.
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