Платежные карты банков РФ и Беларуси больше не работают в Украине – НБУ

Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Беларусь, теперь не работают в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Так, Национальный банк Украины с 1 марта 2022 года запретил:

- зачисление средств на счета клиентов–физлиц по переводам, инициированным с использованием платежных карт, эмитированных банками РФ и РБ.

- прием в Украине платежных карт, эмитированных банками РФ и РБ, включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных.

"Карточки банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, также враг больше не сможет посылать на них средства для террористов и их сторонников. Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины", – подчеркнул заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

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Роман Брыль

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