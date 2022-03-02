На спецсчет НБУ по поддержке украинской армии уже поступило 6 млрд грн

На специальный счет, который Национальный банк Украины открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, было перечислено более 6 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Из них свыше 253,5 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

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Из средств спецсчета Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 1,6 млрд грн, в частности:

▪️ на нужды Национальной гвардии Украины – 450 млн грн (26 февраля)

▪️ на нужды Национальной полиции Украины – 150 млн грн (28 февраля)

▪️ на нужды Министерства обороны Украины – 1 025,3 млн грн (28 февраля – 182,3 млн грн, 1 марта – 675 млн грн и 168 млн грн)

В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет 4,53 млрд грн.

Для помощи Украинской Армии Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет.

Перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты.

Как перечислить деньги – тут.

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Роман Брыль

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