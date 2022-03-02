На спецсчет НБУ по поддержке украинской армии уже поступило 6 млрд грн
На специальный счет, который Национальный банк Украины открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, было перечислено более 6 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Из них свыше 253,5 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.
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Из средств спецсчета Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 1,6 млрд грн, в частности:
▪️ на нужды Национальной гвардии Украины – 450 млн грн (26 февраля)
▪️ на нужды Национальной полиции Украины – 150 млн грн (28 февраля)
▪️ на нужды Министерства обороны Украины – 1 025,3 млн грн (28 февраля – 182,3 млн грн, 1 марта – 675 млн грн и 168 млн грн)
В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет 4,53 млрд грн.
Для помощи Украинской Армии Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет.
Перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты.
Как перечислить деньги – тут.
- 1 марта НБУ открыл счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.
- НБУ открыл возможность переводить польские злотые в поддержку украинской армии.
- Национальный банк открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии. Деньги для украинской армии можно перечислить через Дия: инструкция.
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