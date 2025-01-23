НБУ ухудшил прогноз роста украинской экономики

НБУ прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2025 году на 3,6%. Прогноз ухудшен по сравнению с октябрем

Андрей Пышный. Фото: НБУ

В 2024 году реальный ВВП Украины вырос на 3,4%, что меньше октябрьского прогноза НБУ. Темпы экономического роста замедлились по сравнению с 2023 годом. Об этом на брифинге в четверг сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Это объясняется не только худшими урожаями и несколько слабее, чем ожидалось, внешним спросом, но и реализацией рисков увеличения интенсивности боевых действий, усилением воздушных атак России и связанным с этим дефицитом электроэнергии. Сохранение высоких рисков безопасности также сдерживало возврат мигрантов и обуславливало значительный дефицит рабочей силы", – сказал Пышный.

НБУ снизил прогноз роста реального ВВП на 2025 год – до 3,6%, учитывая риски безопасности и сложную ситуацию на рынке труда. В октябре Национальный банк улучшил до 4% прогноз роста реального ВВП Украины в 2024 году. При этом ожидалось, что в 2025-2026 годах экономика будет расти в пределах 4,3%-4,6%.

В то же время глава Нацбанка подчеркнул, что базовый сценарий прогноза НБУ по-прежнему предусматривает постепенное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования. Соответственно, в 2026–2027 годах ожидается умеренное ускорение экономического роста – до около 4%.

"С одной стороны, последствия войны, отразившиеся на дефиците рабочей силы и недостатке производственного капитала, и в дальнейшем будут ограничивать экономику. С другой – восстановлению будут способствовать инвестиции в энергетические и производственные мощности, сохранение достаточно мягкой фискальной политики и рост частного потребления на фоне увеличение доходов населения", – сказал Пышный.