"Манипулятивные заявления". НБУ отверг обвинения в преждевременной валютной либерализации

Пышный заявил, что на рынок вернулась сезонность, а режим управляемой гибкости работает, как планировалось

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Национальный банк отверг обвинения в преждевременной валютной либерализации. Глава Национального банка Андрей Пышный и его заместитель Юрий Гелетий на брифинге в четверг заверили, что она не оказала определяющего влияния на валютный рынок.

"Объем трансграничных переводов, которые мы идентифицируем как связанные с мерами валютной либерализации, составляет 5-7% от общего объема переводов. Поэтому нужно отличать фактическое положение дел от манипулятивных заявлений", — сказал Пышный.

Гелетий объяснил, что увеличение спроса на валюту в декабре-январе носило сезонный характер и подпитывалось значительными объемами финансовой помощи. Львиная доля этих денежных средств меняется на гривню и тратится на импортные товары и услуги.

"Было бы лучше, чтобы интервенции были меньше при условии меньшей международной помощи, меньших бюджетных расходов? Наверное, лучше, чтобы была помощь и осуществлялись бюджетные расходы", — сказал он.

По словам Пышного, у Нацбанка "нет цели накапливать золотовалютные резервы, есть цель максимально их использовать" для нормализации экономики.

В декабре 2024 года гривня девальвировала на 1% – гораздо меньше, чем в декабре 2023 года, когда была девальвация на 4,5%.

Ситуация в январе в целом оставалась похожей, но в последние дни началось обратное движение.

"Мы зашли в год с показателем курса 42,02, на пике достигли 42,28, сейчас действует курс 42,03, но справочный курс по состоянию на 12:00 – 41 грн 97 коп. Мы наблюдаем ревальвацию к началу года", — сказал Гелетий.

Он предупредил, что "гривня будет колебаться в обе стороны", но Нацбанк готов сглаживать чрезмерные колебания, чтобы они не угрожали стратегической цели – возвращению инфляции до 5%.

"На рынок вернулась сезонность, на рынок вернулся спрос и предложение. Режим управляемой гибкости выполняет тот функционал, который мы возлагали на него", — сказал Пышный.