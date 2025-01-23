"Маніпулятивні заяви". НБУ відкинув обвинувачення у передчасній валютній лібералізації

Пишний заявив, що на ринок повернулася сезонність, а режим керованої гнучкості працює, як планувалося

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Національний банк відкинув обвинувачення у передчасній валютній лібералізації. Голова Національного банку Андрій Пишний та його заступник Юрій Гелетій на брифінгу в четвер запевнили, що вона не мала визначального впливу на валютний ринок.

"Обсяг транскордонних переказів, які ми ідентифікуємо як такі, що пов'язані з заходами валютної лібералізації, становить 5-7% від загального обсягу переказів. Тож треба відрізняти фактичний стан справ від маніпулятивних заяв", – сказав Пишний.

Гелетій пояснив, що збільшення попиту на валюту в грудні-січні мало сезонний характер і підживлювалося значними обсягами фінансової допомоги. Левова частка цих коштів міняється на гривню і витрачається на імпортні товари та послуги.

"Чи було б краще, щоб інтервенції були меншими за умови меншої міжнародної допомоги, менших бюджетних видатків? Напевно, краще, щоб була допомога і здійснювалися бюджетні видатки", – сказав він.

За словами Пишного, у Нацбанку "немає мети накопичувати золотовалютні резерви, є мета максимально їх використовувати" для нормалізації економіки.

У грудні 2024 року гривня девальвувала на 1% – набагато менше, ніж у грудні 2023 року, коли була девальвація на 4,5%.

Ситуація у січні загалом залишалася схожою, але останніми днями почався зворотний рух.

"Ми зайшли у рік з показником курсу 42,02, на піку досягли 42,28, наразі діє курс 42,03, але довідковий курс станом на 12:00 – 41 грн 97 коп. Ми спостерігаємо ревальвацію до початку року", – сказав Гелетій.

Він попередив, що "гривня буде коливатися в обидві сторони", але Нацбанк готовий згладжувати надмірні коливання, щоб вони не загрожували стратегічній цілі – поверненню інфляції до 5%.

"На ринок повернулась сезонність, на ринок повернувся попит і пропозиція. Режим керованої гнучкості виконує той функціонал, який ми на нього покладали", – сказав Пишний.