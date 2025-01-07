Новий історичний рекорд. Міжнародні резерви України перевищили $43,78 млрд

Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

Станом на 1 січня 2025 року міжнародні резерви України сягнули $43 787,6 мільйона, збільшившись протягом грудня на 9,7%. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Обсяг міжнародних резервів став найбільшим в історії України, попередній рекорд квітня 2024 року був на $21 мільйон меншим.

Джерело: НБУ

Стрімке зростання резервів у грудні пояснюється насамперед надходженням великої кількості валюти від міжнародних партнерів: $4,41 мільярда від Євросоюзу, $3,93 мільярда від Світового банку (США, Японія, Велика Британія), $1,09 мільярда від Міжнародного валютного фонду, $25,9 мільйона від інших кредиторів.

Виплати за боргами були набагато меншими – близько $385 млн (з урахуванням виплат Міжнародному валютному фонду).

Збільшення резервів могло б бути ще більшим, але у грудні чистий продаж валюти за операціями Національного банку становив $5 308,5 мільйона – майже вдвічі більше, ніж у попередньому місяці. НБУ пояснив таке зростання сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці календарного року.

Переоцінка фінансових інструментів призвела до збільшення резервів на $92,4 мільйона.

Поточний рівень резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.

Протягом усього року резерви НБУ збільшилися на 8%. За цей час Україна отримала близько $42 млрд міжнародної допомоги. Найбільшими донорами були ЄС ($17,5 мільярда), США ($6,8 мільярда), Світовий банк ($6,1 мільярда). Додатково $3,5 мільярда вдалося залучити за допомогою валютних облігацій внутрішньої позики.

На 2025 рік Україна очікує отримати близько $38 млрд від міжнародних партнерів.