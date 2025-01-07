Новый исторический рекорд. Международные резервы Украины превысили $43,78 млрд

Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

По состоянию на 1 января 2025 года международные резервы Украины составили $43 787,6 миллиона, увеличившись в течение декабря на 9,7%. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Объем международных резервов стал самым большим в истории Украины, предыдущий рекорд апреля 2024 года был на $21 миллион меньше.

Источник: НБУ

Стремительный рост резервов в декабре объясняется прежде всего поступлением большого количества валюты от международных партнеров: $4,41 миллиарда от Евросоюза, $3,93 миллиарда от Всемирного банка (США, Япония, Великобритания), $1,09 миллиарда от Международного валютного фонда, $25,9 миллиона от других кредиторов.

Выплаты по долгам были намного меньше – около $385 млн (с учетом выплат Международному валютному фонду).

Увеличение резервов могло быть еще больше, но в декабре чистая продажа валюты по операциям Национального банка составила $5 308,5 миллиона – почти вдвое больше, чем в предыдущем месяце. НБУ объяснил такой рост сезонным фактором – активизацией бюджетных расходов и сделок бизнеса в конце календарного года.

Переоценка финансовых инструментов привела к увеличению резервов на $92,4 миллиона.

Нынешний уровень резервов обеспечивает финансирование 5,5 месяца будущего импорта.

В течение всего года резервы НБУ увеличились на 8%. За это время Украина получила около $42 млрд международной помощи. Самыми большими донорами были ЕС ($17,5 миллиарда), США ($6,8 миллиарда), Всемирный банк ($6,1 миллиарда). Дополнительно $3,5 миллиарда удалось привлечь с помощью валютных облигаций внутреннего займа.

К 2025 году Украина ожидает получить около $38 млрд от международных партнеров.