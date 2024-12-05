НБУ зафиксировал резкий рост международных резервов Украины в ноябре: причина
Объем международных резервов Украины по состоянию на 1 декабря 2024 года составил $39 924,7 млн, что на 9,1% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщил Национальный банк.
Такой стремительный рост объясняется прежде всего поступлением большого количества валюты от международных партнеров: $4,788 млрд от Всемирного банка, $ 1,35 млрд от США, $235 млн от Японии, $100 млн от Южной Кореи.
Выплаты по долгам были намного меньше – около $700 млн (с учетом выплат Международному валютному фонду).
Чистая продажа валюты по операциям Национального банка в ноябре составила $2 707,6 млн – на 21% меньше, чем в предыдущем месяце.
Переоценка финансовых инструментов привела к увеличению на $71,9 млн.
Текущий размер резервов обеспечивает финансирование 5,0 месяца грядущего импорта.
- В марте 2024 года резервы Украины выросли до $43,8 млрд, что стало новым историческим рекордом.