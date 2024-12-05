НБУ зафиксировал резкий рост международных резервов Украины в ноябре: причина

Помощь от доноров позволила Украине вернуть резервы почти до уровня $40 млрд

Фото: пресс-центр НБУ

Объем международных резервов Украины по состоянию на 1 декабря 2024 года составил $39 924,7 млн, что на 9,1% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщил Национальный банк.

Такой стремительный рост объясняется прежде всего поступлением большого количества валюты от международных партнеров: $4,788 млрд от Всемирного банка, $ 1,35 млрд от США, $235 млн от Японии, $100 млн от Южной Кореи.

Выплаты по долгам были намного меньше – около $700 млн (с учетом выплат Международному валютному фонду).

Источник: НБУ

Чистая продажа валюты по операциям Национального банка в ноябре составила $2 707,6 млн – на 21% меньше, чем в предыдущем месяце.

Переоценка финансовых инструментов привела к увеличению на $71,9 млн.

Текущий размер резервов обеспечивает финансирование 5,0 месяца грядущего импорта.