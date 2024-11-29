Украина получила первые $100 млн льготного кредита для бюджета от Южной Кореи

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Украина получила финансовую помощь в размере $100 млн от Южной Кореи. Средства будут направлены на укрепление социальной сферы. Об этом сообщает в Telegram-канал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы", – добавил Шмыгаль.

Как ранее сообщалось в Минфине, кредит привлекается на 20 лет под 1% годовых со льготным периодом пять лет с даты подписания договора.

В апреле 2024 года между правительствами Украины и Республики Корея было подписано соглашение, которое позволяет Украине привлекать кредиты на сумму до $2,1 млрд в течение 2024-2029 годов.

Южная Корея оказывает поддержку Украине в условиях войны

Южная Корея активно поддерживает Украину во время полномасштабной войны, оказывая гуманитарную и финансовую помощь. Усилия страны направлены на восстановление инфраструктуры, реализацию социальных программ и преодоление гуманитарного кризиса.

Кроме того, Южная Корея выступает на международной арене на стороне Украины, призывая к соблюдению норм международного права и решительно осуждая агрессию.