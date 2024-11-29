Украина получила первые $100 млн льготного кредита для бюджета от Южной Кореи
Украина получила финансовую помощь в размере $100 млн от Южной Кореи. Средства будут направлены на укрепление социальной сферы. Об этом сообщает в Telegram-канал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы", – добавил Шмыгаль.
Как ранее сообщалось в Минфине, кредит привлекается на 20 лет под 1% годовых со льготным периодом пять лет с даты подписания договора.
В апреле 2024 года между правительствами Украины и Республики Корея было подписано соглашение, которое позволяет Украине привлекать кредиты на сумму до $2,1 млрд в течение 2024-2029 годов.
Южная Корея оказывает поддержку Украине в условиях войны
Южная Корея активно поддерживает Украину во время полномасштабной войны, оказывая гуманитарную и финансовую помощь. Усилия страны направлены на восстановление инфраструктуры, реализацию социальных программ и преодоление гуманитарного кризиса.
Кроме того, Южная Корея выступает на международной арене на стороне Украины, призывая к соблюдению норм международного права и решительно осуждая агрессию.
- Крупнейшим финансовым донором Украины в 2022-2024 годах является Европейский Союз со взносом в $40,5 млрд, на втором месте – Соединенные Штаты Америки с $26,8 млрд.