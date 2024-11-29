Україна отримала перші $100 млн пільгового кредиту для бюджету від Південної Кореї

Сеул. Фото: depositphotos.com

Україна отримала фінансову допомогу в розмірі $100 млн від Південної Кореї. Кошти будуть спрямовані на зміцнення соціальної сфери. Про це повідомляє в Telegram-канал премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це перша бюджетна допомога від наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери", – додав Шмигаль.

Як раніше повідомляли у Мінфіні, кредит залучається на 20 років під 1% річних з пільговим періодом п'ять років від дати підписання договору.

У квітні 2024 року між урядами України та Республіки Корея було підписано угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до $2,1 млрд протягом 2024-2029 років.

Південна Корея надає підтримку Україні в умовах війни

Південна Корея активно підтримує Україну під час повномасштабної війни, надаючи гуманітарну та фінансову допомогу. Зусилля країни спрямовані на відновлення інфраструктури, реалізацію соціальних програм і подолання гуманітарної кризи.

Окрім цього, Південна Корея виступає на міжнародній арені на боці України, закликаючи до дотримання норм міжнародного права та рішуче засуджуючи агресію.