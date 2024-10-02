Новий фінансовий донор. Південна Корея виділила перші $100 млн для бюджету України
Міністерство фінансів у середу, 2 жовтня, підписало кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї про залучення кредиту на суму $100 млн. Це перша фінансова підтримка, яка надійде до державного бюджету України від Південної Кореї, вказало міністерство на своєму сайті.
Кредит залучається на 20 років під 1% річних з пільговим періодом п'ять років від дати підписання договору.
У квітні 2024 року між урядами України та Республіки Корея було підписано угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до $2,1 млрд протягом 2024-2029 років.
"Попри тисячі кілометрів між Україною та Республікою Корея, наше партнерство продовжує зміцнюватись. Я вдячний за конструктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація ресурсів на нагальні бюджетні потреби України", – прокоментував підписання договору міністр Сергій Марченко.
- Найбільшим фінансовим донором України у 2022-2024 роках є Європейський Союз з внеском $40,5 млрд, на другому місці – Сполучені Штати Америки з $26,8 млрд.