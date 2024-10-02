Новый денежный донор. Южная Корея выделила первые $100 млн для бюджета Украины

Фото: Минфин

Министерство финансов в среду, 2 октября, подписало кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи о привлечении кредита на сумму $100 млн. Это первая финансовая поддержка, которая поступит в государственный бюджет Украины от Южной Кореи, указало министерство на своем сайте.

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Кредит привлекается на 20 лет под 1% годовых со льготным периодом на пять лет со дня подписания договора.

В апреле 2024 года между правительствами Украины и Республики Корея было подписано соглашение, которое позволяет Украине привлекать кредиты на сумму до $2,1 млрд в течение 2024-2029 годов.

"Несмотря на тысячи километров между Украиной и Республикой Корея, наше партнерство продолжает укрепляться. Я благодарен за конструктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины", — прокомментировал подписание договора министр Сергей Марченко.