НБУ зафіксував різке зростання міжнародних резервів України у листопаді: причина

Допомога від донорів дозволила Україні повернути резерви майже до рівня $40 млрд

Фото: пресцентр НБУ

Обсяг міжнародних резервів України станом на 1 грудня 2024 року становив $39 924,7 млн, що на 9,1% більше, ніж у попередньому місяці. Про це повідомив Національний банк.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Таке стрімке зростання пояснюється насамперед надходженням великої кількості валюти від міжнародних партнерів: $4,788 млрд від Світового банку, $1,35 млрд від США, $235 млн від Японії, $100 млн від Південної Кореї.

Виплати за боргами були набагато меншими – близько $700 млн (з урахуванням виплат Міжнародному валютному фонду).

Джерело: НБУ

Чистий продаж валюти за операціями Національного банку в листопаді становив $2 707,6 млн – на 21% менше, ніж у попередньому місяці.

Переоцінка фінансових інструментів призвела до збільшення на $71,9 млн.

Поточний обсяг резервів забезпечує фінансування 5,0 місяця майбутнього імпорту.