Україна отримала $235 млн від Японії на підтримку освіти та бізнесу

До держбюджету надійшло $235 млн пільгового фінансування від уряду Японії в межах нових проєктів Світового банку

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До державного бюджету України надійшло $235 млн пільгового фінансування від уряду Японії в межах нових системних проєктів Світового банку. Про це повідомило Міністерство фінансів.

У межах проєкту "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) Україна отримала $130 млн позики. Проєкт спрямовано на розв'язання критичних проблем, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектору.

Ще $105 млн отримані за проєктом "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN). Ключовою метою програми є покращення освітнього процесу в Україні в умовах воєнного стану шляхом створення безпечних та комфортних умов для освітян та учнів.

Залучена через механізми Світового банку бюджетна підтримка від Японії з лютого 2022 року сягнула близько $6 млрд, сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Фінансування в межах LEARN та RISE допоможе створити належні умови освітнього процесу і зробити ефективнішим процес підтримки бізнесу в умовах повномасштабної війни", – зазначив міністр.

Реалізація проєктів здійснюється з використанням фінансового інструменту Program-for-results – PforR. Тобто зазначені кошти є результатом досягнення Україною частини критеріїв.

До кінця 2024 року Україна очікує залучити ще $120 млн та $95 млн у межах RISE та LEARN відповідно.